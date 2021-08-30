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В Украине невозможно повторение кризиса Афганистана, потому что это совершенно разные страны, и ситуации в них другие. 

Об этом в интервью телеканалу »Дом» заявил специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины (2017-2019 гг.) Курт Волкер, сообщает Укринформ.

«Здесь нет ни малейшего сходства. Афганистан глубоко разделен внутри, имеет слабое центральное правительство, не в состоянии поддерживать безопасность и стабильность своими силами. И есть целый набор внешних участников - США и другие страны - которые пытались помочь этому правительству построить более сильное общество», - описал он.

Волкер подчеркнул, что в Украине совершенно обратная ситуация. «Украина - сплоченная страна, сильная страна, у нее зрелые государственные институты и сильное правительство. Она самостоятельно поддерживает безопасность внутри страны. Она не зависит от внешней помощи, и у нее нет проблем с фрагментацией общества», - акцентировал Волкер.

Он считает, что сравнивать военные действия в обеих странах также нельзя. Потому что в Афганистане власть захватило региональное местное радикальное движение «Талибан», а вторжение России в Украину и захват ею территорий - это внешняя агрессия.

Российские СМИ используют ситуацию в Афганистане, чтобы показать Соединенные Штаты в негативном свете. В частности, проводят аналогии между Афганистаном и Украиной, заявляя о возможном схожем результате событий.

«Все, что говорит Россия, направлено на оказание воздействия. Их месседжи необязательно должны быть правдой, но они продолжают насаждать свои нарративы, чтобы играть на психологии своих противников», - уверен Волкер.

Также эти дезинформационные месседжи направлены на формирование ошибочного мнения в Европе.

«Им нужна Украина. Они хотят, чтобы Европа считала, что США не придут с помощью Украине и не поддержат ее. Они постоянно повторяют это. Но я уверен, что на самом деле все как раз наоборот! США являются полноправным членом НАТО, всячески поддерживают Украину как союзника в расширенном партнерстве, и поддерживают безопасность Украины, поддерживают украинские реформы и преобразования - так же, как поддерживают стремление Украины стать частью Европы и НАТО», - сказал дипломат.

 
ForUm

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