Присоединение Украины к Североатлантическому альянсу является вопросом стратегического значения для безопасности всей Европы, а также Соединенных Штатов.

Такое мнение выразил экс-представитель Госдепартамента США по вопросам Украины (2017-2019 гг.) Курт Волкер во время организованного Kyiv Post вебинара на тему отношений Украины и НАТО, передает Укринформ.

«Я убежден, что присоединение Украины к НАТО является вопросом стратегического значения для безопасности всей Европы, конечно, и для Украины, но и для Европы, а также для Соединенных Штатов», - заявил Волкер.

По его словам, Украина сделала многое относительно выполнения критериев для членства в НАТО, а нужно сделать еще больше. Однако, по его мнению, все упирается не столько в выполнение этих критериев, как в политические вопросы.

«НАТО принимает решение консенсусом, а это значит, что каждая страна-член должна дать согласие, чтобы было принято общее решение. А мы знаем, что есть много европейских стран, которые опасаются, что это (вступление Украины в НАТО - ред.) будет провокационным шагом в отношении России, что это вовлечет Альянс в конфликт на Донбассе и что Украина недостаточно реформирована и слишком коррумпирована. У нас есть проблемы в рамках НАТО с нахождением консенсуса для приглашения Украины стать членом», - заявил экс-представитель Госдепа.

Он убежден, что Альянс должен начать говорить о «реальных вещах» в вопросе членства Украины в НАТО. Выполнение же Киевом конкретных вещей, с другой стороны, также может «изменить политическую динамику» в отдельных странах-членах НАТО относительно вопроса членства Украины.