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АО «Укрзализныця» продлила до 3 сентября ограничение движения поездов в Донецкой области вблизи Авдеевки, введенное 28 августа из-за артиллерийского обстрела с неподконтрольной Украине территории.

Об этом сообщается в Telegram компании.

Отмечается, что поезд №136 Киев - Авдеевка пока также будет курсировать до Покровска. Пригородные поезда и поезд №826 Днипро - Авдеевка будет курсировать до станции «Очеретино».

Напомним, в субботу, 28 августа, в результате обстрелов в районе Авдеевки были ранены и получили боевые травмы десять украинских военнослужащих.  

Работники станции «Авдеевка» и пассажиры были эвакуированы в укрытия. Пострадавших среди железнодорожников не было.
ForUm

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