В украинской делегации в Трехсторонней контактной группе заявили, что в результате обстрела Авдеевки российскими наемниками пострадали девять военных ВСУ.
Как сообщает пресс-служба делегации, боевики применили минометы и артиллерию калибром 120 и 122 мм, запрещенные Минскими соглашениями. ВСУ ответили на обстрелы противника.
В украинской делегации подчеркнули, что Россия пытается спровоцировать Украину на неадекватный ответ.
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