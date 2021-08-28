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В украинской делегации в Трехсторонней контактной группе заявили, что в результате обстрела Авдеевки российскими наемниками пострадали девять военных ВСУ.

Как сообщает пресс-служба делегации, боевики применили минометы и артиллерию калибром 120 и 122 мм, запрещенные Минскими соглашениями. ВСУ ответили на обстрелы противника.

В украинской делегации подчеркнули, что Россия пытается спровоцировать Украину на неадекватный ответ.

Напомним, ранее появилось видео последствий обстрела Авдеевки.
ForUm

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