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Министр юстиции взял на работу пожизненно осужденную 36
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Женщина, осужденная к пожизненному лишению свободы, которая работает в Министерстве юстиции Украины, занимает должность советницы главы ведомства.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в  Минюсте.

Имя сотрудницы при этом не уточняется.

«Работает онлайн на специально оборудованном рабочем месте, аналитика данных», - пишет издание.

Ранее о трудоустройстве в свое ведомство осужденной преступницы, которая отбывает пожизненное лишение свободы, сообщил министр Денис Малюська. «Работает нормально. Работодатель и работник довольны», - написал он. 
ForUm

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