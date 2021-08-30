Женщина, осужденная к пожизненному лишению свободы, которая работает в Министерстве юстиции Украины, занимает должность советницы главы ведомства.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в Минюсте.
Имя сотрудницы при этом не уточняется.
«Работает онлайн на специально оборудованном рабочем месте, аналитика данных», - пишет издание.
Ранее о трудоустройстве в свое ведомство осужденной преступницы, которая отбывает пожизненное лишение свободы, сообщил министр Денис Малюська. «Работает нормально. Работодатель и работник довольны», - написал он.
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