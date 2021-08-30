Министр юстиции Денис Малюська взял на работу в министерство женщину, приговоренную к пожизненному заключению.

«Пожизненно заключенного (а точнее заключенную) я на работу в Минюст таки взял. Работает нормально. Работодатель и работник довольны», - написал он в Facebook.

Министр уточнил, что «вообще работать надо всем трудоспособным», «на шее у государства сидеть крайне нежелательно».

«А в ситуации с пожизненно заключенными речь идет не просто о заработке, но и о ресоциализации – главная цель, ради которой тратятся миллиарды гривен налогоплательщиков. Ради нашей с вами безопасности», - резюмировал Малюська.