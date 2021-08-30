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СБУ заблокировала добычу недр в промышленных масштабах с территории Национального природного парка «Кременецкие горы» в Тернопольской области. Ежедневно из заповедной зоны дельцы вывозили десятки тонн песка и камня для сбыта на черном рынке, сообщил пресс-центр СБУ.

Это приводило к постепенному превращению уникального парка в сплошной карьер.

По предварительным данным, злоумышленники подпольно реализовали природных ресурсов на более чем 7 млн ​​грн.

Сейчас специалисты устанавливают размер ущерба, нанесенного экосистеме региона. Ведь на месте незаконной разработки полезных ископаемых объекты природно-заповедного фонда получили необратимые нарушения.

Установлено, что нелегальный бизнес организовали 5 представителей местной коммерческой структуры. Чтобы начать самовольную добычу ископаемых, дельцы с привлечением экскаваторной техники сняли почвенный покров парковой зоны на площади почти 8 га.

В рамках уголовного производства, начатого по материалам СБУ, продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности лиц, причастных к ней.
ForUm

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