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21-летний украинский пловец Андрей Трусов завоевал третью медаль на Паралимпиаде в Токио (Япония).

Представитель Донетчины выиграл «золото» на дистанции 100 метров на спине, установив мировой паралимпийский рекорд - 1 минута 08,14 секунды, передает Укринформ.

Полтавчанин Евгений Богодайко (1.11,57) финишировал пятым.

Как сообщалось, Трусов в Токио также стал обладателем серебряных медалей на дистанции 400 метров вольным стилем и 200-метровке комплексным плаванием.

В активе паралимпийской сборной Украины уже 48 наград - 12 золотых, 24 серебряных и 12 бронзовых.
ForUm

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