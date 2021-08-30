21-летний украинский пловец Андрей Трусов завоевал третью медаль на Паралимпиаде в Токио (Япония).

Представитель Донетчины выиграл «золото» на дистанции 100 метров на спине, установив мировой паралимпийский рекорд - 1 минута 08,14 секунды, передает Укринформ.

Полтавчанин Евгений Богодайко (1.11,57) финишировал пятым.

Как сообщалось, Трусов в Токио также стал обладателем серебряных медалей на дистанции 400 метров вольным стилем и 200-метровке комплексным плаванием.

В активе паралимпийской сборной Украины уже 48 наград - 12 золотых, 24 серебряных и 12 бронзовых.