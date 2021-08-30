Самая длинная река США - Миссисипи - потекла в обратном направлении возле города Новый Орлеан, штат Луизиана (США), из-за урагана «Ида».

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на CNN.

«Я помню, что во время урагана «Катрина» произошло некоторое изменение в направлении течения реки Миссисипи, но это крайне необычно», - сказал Скотт Перриен, ведущий гидролог Геологической службы США.

По его словам, уровень реки в воскресенье поднялся на два метра из-за штормового прилива.

Перриен допустил, что на глубине реки, где нет датчиков, течение остается обычным.

Напомним, в пятницу «Ида», дойдя до Мексиканского залива, резко усилилась: порывы ветра достигали 128 км/ч. Национальный центр ураганов прогнозировал для южного побережья США «чрезвычайно опасный ураган» четвертой категории с максимальным ветром 225 км/ч.

Президент США Джо Байден объявил в Луизиане чрезвычайную ситуацию в ожидании урагана «Ида».

Власти Луизианы объявили эвакуацию населения из всего прибрежного региона, в том числе из Нового Орлеана. У крупных супермаркетов и бензозаправок образовались пробки, люди закупают воду и предметы первой необходимости.

В результате урагана «Ида», обрушившегося в воскресенье на американский штат Луизиана, погиб один человек.

Сейчас «Ида» ослабела до второй категории. Порывы ветра достигают 170 км/ч. Ураган распространяется дальше вглубь суши. Угрозу представляют сильные осадки и подъем воды в реках, вызывающие наводнения.