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Во время урагана из-за падения дерева в парке Львова погибли два человека, сообщает пресс-служба городского совета.

«По оперативной информации, во время урагана в Стрыйском парке упало дерево на двух человек. От полученных травм мужчина и женщина погибли на месте. Обстоятельства происшествия выясняют. Львовский городской совет выражает соболезнования родным погибших», - говорится в сообщении.

Известно, что мужчине было 20 лет, а девушке - 18 лет. Парень и девушка в момент падения дерева сидели на скамейке.

Сейчас на месте работают все службы.
ForUm

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