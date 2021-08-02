Во время урагана из-за падения дерева в парке Львова погибли два человека, сообщает пресс-служба городского совета.

«По оперативной информации, во время урагана в Стрыйском парке упало дерево на двух человек. От полученных травм мужчина и женщина погибли на месте. Обстоятельства происшествия выясняют. Львовский городской совет выражает соболезнования родным погибших», - говорится в сообщении.

Известно, что мужчине было 20 лет, а девушке - 18 лет. Парень и девушка в момент падения дерева сидели на скамейке.

Сейчас на месте работают все службы.