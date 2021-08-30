Ураган «Ида», сформировавшийся в Атлантическом океане, обрушился на побережье американского штата Луизианы. Почти миллион человек остались без электричества, в том числе самый населенный город штата Новый Орлеан. Отключение, как сообщила энергетическая компания Entergy, произошло из-за «катастрофического повреждения» линий электропередачи, передает ВВС.

Урагану присвоена четвертая категория из пяти возможных, скорость ветра превышает 240 км/ч. Стало известно о первой жертве урагана, мужчину придавило упавшее дерево.

Власти штата загодя организовали масштабную эвакуацию из районов, оказавшихся под угрозой, и выразили надежду, что плотины, значительно укрепленные после разрушительного урагана «Катрина», на этот раз выдержат напор стихии.

29 августа 2005 года штормовой прилив, вызванный «Катриной», привел к затоплению 80% территории города Новый Орлеан, погибли более 1,8 тыс. человек.