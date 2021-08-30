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Украинка Марина Литовченко стала чемпионкой Паралимпийских игр в Токио (Япония).

В решающем поединке за «золото» в настольном теннисе харьковчанка разгромила россиянку Маляк Алиеву - 3:0 (11:6, 11:4, 11:3), передает Укринформ.

Серебряным призером Игр-2020 стал львовянин Виктор Дидух, который дошел до финалки, где уступил в четырех сетах китайцу Чжао Шуаю - 1:3 (15:17, 7:11, 11:6, 10:12).

В активе паралимпийской сборной Украины уже 45 наград - 11 золотых, 23 серебряных и 11 бронзовых.
ForUm

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