Украинка Марина Литовченко стала чемпионкой Паралимпийских игр в Токио (Япония).
В решающем поединке за «золото» в настольном теннисе харьковчанка разгромила россиянку Маляк Алиеву - 3:0 (11:6, 11:4, 11:3), передает Укринформ.
Серебряным призером Игр-2020 стал львовянин Виктор Дидух, который дошел до финалки, где уступил в четырех сетах китайцу Чжао Шуаю - 1:3 (15:17, 7:11, 11:6, 10:12).
В активе паралимпийской сборной Украины уже 45 наград - 11 золотых, 23 серебряных и 11 бронзовых.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время