также в разделеМир
Посторонние вещества обнаружили в партии вакцины Moderna 14
Армения и Азербайджан снова обменялись обстрелами на границе 10
Талибы расстреляли известного музыканта 19
В Сингапуре вакцинировали уже 80% населения 8
США находятся на финальной стадии эвакуации из Афганистана 28
У берегов Италии спасли сотни мигрантов 15
Германии полностью вакцинировала от коронавируса 60% взрослого населения 10
Меркель и Джонсон обсудили ситуацию в Афганистане 9
Всех американцев призвали срочно покинуть аэропорт Кабула 35
Из Кабула вылетел последний эвакуационный рейс Британии 21
СМИ: В Кабуле задержали иностранцев со взрывчаткой 34
В США рекомендовали досрочно освободить убийцу сенатора Роберта Кеннеди 41
Двое японцев умерли после прививок загрязненной вакциной 39
Разведка США предупредила о возможном новом теракте в Кабуле 34
Разведка США раскрыла новые данные о происхождении COVID-19 124
Франция завершила эвакуацию из Афганистана 8
США ликвидировали организатора терактов ИГ в Афганистане 40
Суд в Беларуси ликвидировал Ассоциацию журналистов 16

На территории склада боеприпасов в Казахстане, где недавно произошел пожар, зафиксировали еще один небольшой взрыв, никто не пострадал. Об этом в воскресенье, 29 августа, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства обороны республики.

«На территории склада инженерных боеприпасов, где 26 августа произошел пожар, сегодня, 29 августа, около 12:20 (по местному времени, 09:20 по Киеву – ред.) был зафиксирован хлопок. Жертв и пострадавших нет, на месте хлопка людей не было. Причины выясняются», - отметили в ведомстве.

Отмечается, что речь идет о взрыве небольшой силы.

Напомним, в четверг, 26 августа на складе боеприпасов в Казахстане произошел взрыв . Позже стало известно, что глава Минобороны планирует подать в отставку.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13
Теги