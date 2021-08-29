На территории склада боеприпасов в Казахстане, где недавно произошел пожар, зафиксировали еще один небольшой взрыв, никто не пострадал. Об этом в воскресенье, 29 августа, сообщила в воскресенье пресс-служба министерства обороны республики.

«На территории склада инженерных боеприпасов, где 26 августа произошел пожар, сегодня, 29 августа, около 12:20 (по местному времени, 09:20 по Киеву – ред.) был зафиксирован хлопок. Жертв и пострадавших нет, на месте хлопка людей не было. Причины выясняются», - отметили в ведомстве.

Отмечается, что речь идет о взрыве небольшой силы.

Напомним, в четверг, 26 августа на складе боеприпасов в Казахстане произошел взрыв . Позже стало известно, что глава Минобороны планирует подать в отставку.