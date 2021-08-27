В ходе ликвидации последствий взрывов на складе боеприпасов в Жамбылской области Казахстана погибли четверо военнослужащих, несколько человек пропали без вести.

Об этом сообщил на брифинге министр обороны Нурлан Ермекбаев, передает Укринформ со ссылкой на Казинформ.

«В настоящее время, ночью уже, хлопки прекратились, происходит догорание и тление остатков. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. К сожалению, четыре человека при ликвидации последствий погибли», - сказал министр.

По его словам, несколько военнослужащих после взрыва не выходят на связь.

«Мы пока не можем установить связь с тремя военнослужащими, также пропали несколько человек Департамента по чрезвычайным ситуациям», - казал Ермекбаев.

Он добавил, что причины происшедшего выясняет оперативно-следственная группа. «По предварительной версии, мы не исключаем различные причины – это может быть нарушение требований безопасности, это может быть и самолатеральная химическая реакция», - заключил министр.

Отмечается, что по состоянию на 8:00 27 августа в больницах региона находятся 28 пострадавших, шесть человек - в тяжелом состоянии.

В настоящее время в районе взрыва эвакуируется население близлежащих сел.