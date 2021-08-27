также в разделеМир
Байден приказал нанести ответный удар после терактов в Кабуле 40
Жертвами взрывов в Кабуле стали более 100 человек, в том числе 13 морпехов США 125
Жертвами взрывов в Кабуле стали четверо американских морпехов 21
CNN: Талибы поместили бывшего президента Афганистана под домашний арест 42
В результате взрыва в Кабуле погибли американские военные 18
В США подтвердили, что вблизи аэропорта Кабула произошел второй взрыв 26
ЕС намерен изменить рекомендации по въезду для 6 стран из-за роста случаев COVID-19 14
Возле аэропорта Кабула прогремел взрыв, погибли более 10 человек 21
Япония приостановила использование вакцины Moderna 80
Китай предлагает расследовать возможную утечку коронавируса из лабораторий США 16
В Швеции начинается суд над консультантом Volvo, обвиненным в шпионаже на РФ 8
Талибы предупредили об опасности в районе аэропорта Кабула 67
Талибы призывают женщин не выходить из дома, пока боевики не обучены их уважать 17
Знаменитая «стена Трампа» начала разрушаться 44
Меркель признала неправильную оценку событий в Афганистане 23
В Кабуле впервые за десять дней открылись банки 10
В Греции невакцинированным запретили посещать бары и рестораны 8
Польша остановила эвакуацию из Афганистана 19

В ходе ликвидации последствий взрывов на складе боеприпасов в Жамбылской области Казахстана погибли четверо военнослужащих, несколько человек пропали без вести.

Об этом сообщил на брифинге министр обороны Нурлан Ермекбаев, передает Укринформ со ссылкой на Казинформ.

«В настоящее время, ночью уже, хлопки прекратились, происходит догорание и тление остатков. Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. К сожалению, четыре человека при ликвидации последствий погибли», - сказал министр.

По его словам, несколько военнослужащих после взрыва не выходят на связь.

«Мы пока не можем установить связь с тремя военнослужащими, также пропали несколько человек Департамента по чрезвычайным ситуациям», - казал Ермекбаев.

Он добавил, что причины происшедшего выясняет оперативно-следственная группа. «По предварительной версии, мы не исключаем различные причины – это может быть нарушение требований безопасности, это может быть и самолатеральная химическая реакция», - заключил министр.

Отмечается, что по состоянию на 8:00 27 августа в больницах региона находятся 28 пострадавших, шесть человек - в тяжелом состоянии.

В настоящее время в районе взрыва эвакуируется население близлежащих сел.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

еврозима
7107 грн.
9
Теги