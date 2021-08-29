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Вооруженные силы США перешли к завершающей фазе эвакуации из Афганистана. Талибан заявил о готовности взять аэропорт под свой контроль.

Об этом сообщает Reuters.

Сейчас в аэропорту Кабула более тысячи мирных жителей ожидают эвакуации. Толпа перед воротами аэропорта стала рассеиваться после сообщения о возможном нападении.

Представитель Талибана сообщил, что у них есть инженеры и техники, готовые взять на себя ответственность за аэропорт.

«Мы ждем окончательный кивок от американцев, чтобы обеспечить полный контроль над аэропортом Кабула, поскольку обе стороны стремятся к быстрой передачи», - сказал чиновник на условиях анонимности.

Напомним, в результате взрывов в столице Афганистана в течение 26 августа погибли 90 гражданских лиц, 13 американских морпехов, еще более 150 человек получили ранения.
ForUm

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