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Во время проведения ЛГБТ-шествия в Одессе задержаны полсотни правонарушителей. В результате стычек 29 правоохранителей получили телесные повреждения.

Об этом сообщает "Думская".

По словам начальника полиции Одесской области Николая Семенишина, 16 полицейских и 13 нацгвардейцев получили ожоги от газовых баллонов и другие повреждения.

Радикалы напали на правоохранителей после окончания акции.

Число задержанных правонарушителей достигло 51. На месте задержания работают следователи.
ForUm

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