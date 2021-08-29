В Германии полностью вакцинировали от коронавируса 60% взрослого населения. Это около 50 млн человек.
Об этом заявили в федеральном министерстве здравоохранения, сообщает DW.
По крайней мере одной дозой привиты 65% взрослых (54 миллиона); полностью вакцинированы — 60,1% населения, или более 50 млн человек.
Министр здравоохранения Йенс Шпан вновь призвал немцев вакцинироваться, чтобы облегчить эпидемическую ситуации осенью и зимой.
За прошедшие сутки обнаружили 10 303 новых больных, 22 скончались. В предыдущие дни суточные показатели впервые с мая превысили 11−12 тысяч заражений.
23 августа Германия ввела обязательное тестирование для невакцинированных от коронавируса граждан.
Германия также отменяет бесплатные тесты на антиген с 11 октября.
Требования не распространяются на тех, кто не может вакцинироваться по медицинским причинам.
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