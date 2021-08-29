Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко допускает, что в Украину завезут вакцину от коронавирусной инфекции Janssen. Об этом в субботу, 28 августа, он сказал во время общения с журналистами.

В то же время глава ведомства отметил, что в стране сейчас есть около 11 млн доз, плюс оговорены новые поставки.

«Целесообразность завозить еще один продукт на территорию Украины уже, наверное, неуместно. Хотя мы работаем и, возможно, завезем», - сказал министр.

Известно, что в Украине для экстренного применения зарегистрирована вакцина против коронавируса Janssen, разработанная американской фармацевтической компанией Johnson & Johnson. Janssen - так называемая "векторная вакцина". Для прививки достаточно одной дозы этого препарата.

В данное время украинцев вакцинируют от коронавируса вакциной CoviShield (AstraZeneca), производимой по лицензии в Индии в Институте сыворотки крови (Serum Institute); CoronaVac, разработанной китайским фармацевтическим предприятием Sinovac Biotech; вакциной Comirnaty производства Pfizer-BioNTech; вакциной AstraZeneca-SKBio, что производится в Южной Корее.

Напомним, Минздрав намерен расторгнуть контракт на поставку COVID-вакцин из Индии.