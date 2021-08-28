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Министерство здравоохранения намерено расторгнуть контракт с индийским производителем вакцин Serum Institute на поставку вакцин от COVID-19.

Об этом министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил журналистам 28 августа, передает Интерфакс-Украина.

«Вопрос в том, что институт не выполнил свои обязательства по контракту. Есть политическое решение: я буду расторгать контракт с Serum Institute», — сказал Ляшко.

Он уточнил, что Serum Institute не поставил 1,5 млн доз вакцины CoviShield и 10 млн доз вакцины Novavax.

Министр заверил, что после расторжения контракта уплаченные по нему средства будут возвращены.

Ляшко сообщил, что в настоящее время Украина через британское закупочное агентство Crown Agents перезаконтрактовала необходимый объем вакцин.

В мае основатель и владелец компании Serum Institute of India (Институт сыворотки Индии) Сайрус Пунавала в ходе встречи с президентом Владимиром Зеленским заверил, что Украина будет среди приоритетных стран, которые получат законтрактованную вакцину, как только индийское правительство возобновит ее экспорт.

Вакцина CoviShield была первой, которую получила Украина для проведения прививок. Владелец Serum Institute отмечал, что Индия уже поставила Украине полмиллиона доз вакцины.

Напомним, главный санврач рассказал, когда закончатся желающие прививаться от COVID-19.
ForUm

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