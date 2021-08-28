также в разделеОбщество
Россия пытается сорвать встречу Зеленского и Байдена 60
В результате обстрела Авдеевки пострадали девять украинских военных 487
Украина эвакуировала с Афганистана 400 человек 14
Минздрав намерен расторгнуть контракт на поставку COVID-вакцин из Индии 17
СБУ: В Киеве работала ботоферма, которая дискредитировала Украину перед мировым сообществом 31
Синоптики предупредили украинцев о сильных дождях 43
В Одесской области обнаружили опасные игрушки 20
СМИ: Израильтянин организовал притоны на киевских квартирах без ведома их владельцев 101
Кулеба рассказал детали эвакуации украинцев 15
Боевики стягивают военную технику к зоне отведения на Донбассе 87
За сутки в Украине снова больше 2 тысяч случаев COVID-19 14
СБУ обнаружила иностранный беспилотник над Харьковом 170
27 августа. Картина дня 17
Синоптик рассказал, когда в Украину придет «бабье лето» 71
Умань ожидает около 50 тысяч хасидов 20
Украинского альпиниста, заблудившегося в горах Турции, спасли 8
В Херсоне разоблачили группу интернет-агентов спецслужб РФ 15
1,3 млн из средств, выделенных на ликвидацию последствий наводнения на Буковине, украли 14

СБУ сообщила о разоблачении должностных лиц структурного подразделения филиала Укрзализныци Пассажирская компания в присвоении почти 2 млн грн бюджетных средств, выделенных на заработную плату их подчиненным.

Об этом сообщается на странице Управления СБ Украины в Харьковской области в Facebook.

«В последние годы руководство вносило недостоверные сведения в официальные документы, а незаконно начисленную подчиненным зарплату присваивали», - сказано в сообщении.

Во время обысков на рабочих местах подозреваемых сотрудники СБУ обнаружили документальные материалы и сведения по учету рабочего времени с доказательствами противоправной деятельности.

СБУ квалифицировала преступление по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги