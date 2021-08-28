СБУ сообщила о разоблачении должностных лиц структурного подразделения филиала Укрзализныци Пассажирская компания в присвоении почти 2 млн грн бюджетных средств, выделенных на заработную плату их подчиненным.

Об этом сообщается на странице Управления СБ Украины в Харьковской области в Facebook.

«В последние годы руководство вносило недостоверные сведения в официальные документы, а незаконно начисленную подчиненным зарплату присваивали», - сказано в сообщении.

Во время обысков на рабочих местах подозреваемых сотрудники СБУ обнаружили документальные материалы и сведения по учету рабочего времени с доказательствами противоправной деятельности.

СБУ квалифицировала преступление по ч. 3 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.