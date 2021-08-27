также в разделеОбщество
ОГП просит суд арестовать Рудьковского 2
В Харькове зафиксировали случай тропической малярии 6
Укрзализныця закупала под видом «инновационной» продукции некачественные запчасти из ОРЛО 10
Стерненко подал кассационную жалобу на приговор одесского суда 19
Ляшко: Предприятие по производству тест-систем создадут уже в этом году 7
Из Кишинева в Одессу снова начнет ходить поезд 10
Кабмин переназначил председателя Госкосмоса 14
Главный санврач: Пандемия COVID-19 может продлиться еще 2-5 лет 27
Через год в Украине планируют провести повторную вакцинацию от COVID-19 37
Подозреваемый во взятке председатель Харьковского облсовета ушел в декрет 25
Самолет Зеленского не смог приземлиться в Кишиневе и вернулся в Одессу 33
Врач: Новая волна коронавируса в Украине уже началась 28
Зеленский: В правоохранительной системе идет настоящий момент очистки 45
Минздрав: Локдаун в Украине могут ввести в ноябре 30
В Украине установлен рекорд COVID-вакцинации 20
Выбран победитель конкурса на пост главы Укравтодора 18
В Украине за сутки зафиксировано 2032 новых случая COVID-19, умерли 66 человек 23
Ляшко озвучил тарифы на трансплантацию 76

В декабре 2021 года Украина может достичь «стеклянного потолка» вакцинации, когда закончатся желающие прививаться. Об этом в интервью ВВС News Украина рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин.

«По моему прогнозу, мы достигнем такого периода где-то в декабре 2021 года. Сейчас мы еще видим очереди, проблемы с записью, поиск пунктов прививок, люди ждут вакцины, что не является правильным», – отметил он.

При этом Кузин подчеркнул, что у Минздрава есть коммуникационные стратегии, как  убеждать людей сделать прививку, более активно их приглашать. «Также думаем, как убеждать людей прививаться путем нормативного урегулирования», – заявил он.

Напомним, 26 августа  против COVID-19 вакцинированы 173 435 человек. Одну дозу получили 55908 человек, полностью иммунизированы - 117527 человек.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3276 грн.
22
Теги