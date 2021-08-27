В декабре 2021 года Украина может достичь «стеклянного потолка» вакцинации, когда закончатся желающие прививаться. Об этом в интервью ВВС News Украина рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин.

«По моему прогнозу, мы достигнем такого периода где-то в декабре 2021 года. Сейчас мы еще видим очереди, проблемы с записью, поиск пунктов прививок, люди ждут вакцины, что не является правильным», – отметил он.

При этом Кузин подчеркнул, что у Минздрава есть коммуникационные стратегии, как убеждать людей сделать прививку, более активно их приглашать. «Также думаем, как убеждать людей прививаться путем нормативного урегулирования», – заявил он.

Напомним, 26 августа против COVID-19 вакцинированы 173 435 человек. Одну дозу получили 55908 человек, полностью иммунизированы - 117527 человек.