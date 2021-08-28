также в разделеОбщество
Синоптики предупредили украинцев о сильных дождях 15
В Одесской области обнаружили опасные игрушки 14
СМИ: Израильтянин организовал притоны на киевских квартирах без ведома их владельцев 35
Кулеба рассказал детали эвакуации украинцев 10
Боевики стягивают военную технику к зоне отведения на Донбассе 11
За сутки в Украине снова больше 2 тысяч случаев COVID-19 13
СБУ обнаружила иностранный беспилотник над Харьковом 74
27 августа. Картина дня 16
Синоптик рассказал, когда в Украину придет «бабье лето» 68
Умань ожидает около 50 тысяч хасидов 13
Украинского альпиниста, заблудившегося в горах Турции, спасли 8
В Херсоне разоблачили группу интернет-агентов спецслужб РФ 13
1,3 млн из средств, выделенных на ликвидацию последствий наводнения на Буковине, украли 12
Зеленский почтил память Богдана Ступки 18
ОГП просит суд арестовать Рудьковского 32
В Харькове зафиксировали случай тропической малярии 10
Укрзализныця закупала под видом «инновационной» продукции некачественные запчасти из ОРЛО 12
Стерненко подал кассационную жалобу на приговор одесского суда 24

Сотрудники СБУ разоблачили работу мощной прокремлевской ботофермы, целью которой была дискредитация Украину перед мировым сообществом.

Как сообщается, ее основная деятельность была сфокусирована на соцсетях Facebook, Instagram и Tik-Tok.

По заданию своих кураторов из российских спецслужб злоумышленники распространяли через них антиукраинские пропагандистские лозунги и дезинформацию о Крымской платформе и ее результатах.

Зручний, безпечний та стильний чайник від Xiaomi.

Провокационные сообщения публиковались с помощью более 15 тысяч фейковых аккаунтов, выдававших себя за «рядовых граждан».

Организаторами ботофермы оказались четверо жителей Киева, которые использовали для своей подрывной деятельности специально переоборудованное для этих целей помещение одного из офисов в центре столицы.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

21
Теги