Сотрудники СБУ разоблачили работу мощной прокремлевской ботофермы, целью которой была дискредитация Украину перед мировым сообществом.

Как сообщается, ее основная деятельность была сфокусирована на соцсетях Facebook, Instagram и Tik-Tok.

По заданию своих кураторов из российских спецслужб злоумышленники распространяли через них антиукраинские пропагандистские лозунги и дезинформацию о Крымской платформе и ее результатах.

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Провокационные сообщения публиковались с помощью более 15 тысяч фейковых аккаунтов, выдававших себя за «рядовых граждан».

Организаторами ботофермы оказались четверо жителей Киева, которые использовали для своей подрывной деятельности специально переоборудованное для этих целей помещение одного из офисов в центре столицы.