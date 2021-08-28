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В небе над Харьковской областью СБУ обнаружила ударный беспилотный летательный аппарат. На нем была маркировка иностранного производства.

Об этом сообщила СБУ в Facebook.

Какой стране принадлежит зафиксированный беспилотник не сообщается.

СБУ Харьковской области просит людей сообщать о подозрительных лицах.

Сразу же после сообщения о беспилотнике, СБУ Харьковской области сообщила о проведении антитеррористических учений, которые начались 27 августа. Условия этих тренировок, как отмечается, будут максимально приближены к реальным.
ForUm

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