В небе над Харьковской областью СБУ обнаружила ударный беспилотный летательный аппарат. На нем была маркировка иностранного производства.
Об этом сообщила СБУ в Facebook.
Какой стране принадлежит зафиксированный беспилотник не сообщается.
СБУ Харьковской области просит людей сообщать о подозрительных лицах.
Сразу же после сообщения о беспилотнике, СБУ Харьковской области сообщила о проведении антитеррористических учений, которые начались 27 августа. Условия этих тренировок, как отмечается, будут максимально приближены к реальным.
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