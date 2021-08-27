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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду возвращается в «Манчестер Юнайтед».

Английский клуб объявил о договоренности по трансферу 36-летнего форварда, пишет Tribuna.com.

Ранее сообщалось, что Криштиану будет получать в «Ман Юнайтед» 25 миллионов фунтов в год. Сумма трансфера оценивается в 25 миллионов евро.

Напомним, Роналду уже играл за «Манчестер Юнайтед» с 2003 по 2009 год. Оттуда он перешел в «Реал» (2009-2018), а затем – в «Ювентус».

В составе «МЮ» Криштиану три раза выиграл чемпионат Англии, дважды – Кубок английской лиги и один раз Кубок страны.

В 2008 году португалец вместе с «Юнайтед» стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира.
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