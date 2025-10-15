Роналду встановив новий світовий рекорд у кваліфікаціях ЧС

Кріштіану Роналду продовжує переписувати футбольну історію. У матчі відбору до Чемпіонату світу-2026 проти збірної Угорщини форвард оформив дубль, досягнувши позначки 41 гол у кваліфікаційних матчах мундіалів.

Цей результат зробив його найкращим бомбардиром в історії відборів чемпіонатів світу, випередивши легендарного гватемальця Карлоса Руїса (39 голів).

У першому таймі Роналду відкрив рахунок, реалізувавши вихід сам на сам після передачі Бруну Фернандеша. Цей м’яч став 40-м у його кар’єрі у відборах. Після перерви капітан збірної Португалії забив ще один гол з пенальті, встановивши новий історичний рекорд. Втім, зусиль Роналду виявилося недостатньо — гра завершилася з рахунком 2:2, а Угорщина двічі відігрувалася завдяки голам Собослаї та Варги.

Попри нічию, збірна Португалії продовжує лідирувати у своїй групі відбору на ЧС-2026. Наступний матч команда Роберто Мартінеса проведе проти Чехії.

Для самого Роналду цей рекорд став черговим доказом його феноменальної стабільності — навіть у 40 років він залишається головною зіркою європейського футболу та символом епохи.

Топ-5 бомбардирів усіх часів:

- Кріштіану Роналду (Португалія) — 41 гол

- Карлос Руїс (Гватемала) — 39

- Ліонель Мессі (Аргентина) — 36

- Алі Даеї (Іран) — 35

- Роберт Левандовський (Польща) — 33

