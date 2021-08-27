также в разделеОбщество
1,3 млн из средств, выделенных на ликвидацию последствий наводнения на Буковине, украли 6
Зеленский почтил память Богдана Ступки 9
ОГП просит суд арестовать Рудьковского 10
В Харькове зафиксировали случай тропической малярии 9
Укрзализныця закупала под видом «инновационной» продукции некачественные запчасти из ОРЛО 10
Стерненко подал кассационную жалобу на приговор одесского суда 20
Ляшко: Предприятие по производству тест-систем создадут уже в этом году 7
Главный санврач рассказал, когда закончатся желающие прививаться от COVID-19 24
Из Кишинева в Одессу снова начнет ходить поезд 11
Кабмин переназначил председателя Госкосмоса 14
Главный санврач: Пандемия COVID-19 может продлиться еще 2-5 лет 27
Через год в Украине планируют провести повторную вакцинацию от COVID-19 38
Подозреваемый во взятке председатель Харьковского облсовета ушел в декрет 25
Самолет Зеленского не смог приземлиться в Кишиневе и вернулся в Одессу 34
Врач: Новая волна коронавируса в Украине уже началась 28
Зеленский: В правоохранительной системе идет настоящий момент очистки 45
Минздрав: Локдаун в Украине могут ввести в ноябре 30
В Украине установлен рекорд COVID-вакцинации 20

Киберспециалисты Службы безопасности Украины предотвратили новые попытки спецслужб РФ дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в южных регионах Украины, разоблачив в Херсоне еще одну группу вражеских интернет-агентов, сообщает пресс-центр СБУ.

По заданию своих «кураторов» злоумышленники призвали через соцсети к захвату власти и изменению границ государственной границы нашей страны. Кроме этого, российские спецслужбы отрабатывали агентам целевые информационные задачи по дискредитации Крымской платформы, ее участников и результатов.

Для сокрытия противоправной деятельности агитаторы публиковали свои сообщения от имени «лидеров общественного мнения».

За распространение деструктивного контента злоумышленники ежемесячно получали деньги через запрещенные в Украине электронные платежные системы.

Установлено, что в состав вражеской организации входило несколько местных жителей. Информацию для своих «публикаций» они получали из пропагандистских интернет-ресурсов РФ, а также сайтов незаконных вооруженных формирований так называемых «Л/ДНР».

Во время обысков по месту жительства злоумышленников обнаружена компьютерная техника с доказательствами противоправной деятельности.

Следователи органов безопасности сообщили одному из организаторов группы о подозрении по ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) Уголовного кодекса Украины. Сейчас материалы уголовного производства в отношении подозреваемого направлены в суд.

Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к правонарушению.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

4
Теги