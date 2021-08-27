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Министерство здравоохранения Украины планирует через год после прохождения полного курса вакцинации против коронавируса проводить повторную прививку граждан. Об этом в интервью ВВС News Украина рассказал главный санитарный врач Игорь Кузин.

«Сейчас много дискуссий по поводу того, как ревакцинировать население. Есть только несколько заявлений фармкомпаний, что бустерная доза вызывает большию иммунный ответ. Но это только заявления. Нет достоверных статей в научных журналах, нет официальных позиций международных организаций, бустерная доза является рекомендованной, будет обязательным. То есть пока мы не делаем Бустерная дозу. Сейчас наша основная стратегия - это ревакцинация через год», – заявил он.

При этом Кузин подчеркнул, что вакцины можно будет менять. «Можно, но пока рекомендаций нет. Скорее всего, в конце сентября мы получим новые данные об эффективности бустерной дозы. Стратегии ревакцинации будут рассматриваться также позже», – подчеркнул главный санврач.

Напомним, за сутки 26 августа  в Украине зафиксировано 2032 новых подтвержденных случая коронавирусной болезни COVID-19.

 

 
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