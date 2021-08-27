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Мэр Киева Виталий Кличко примет участие в агитационном мероприятии в поддержку Армина Лашета, кандидата в канцлеры Германии от блока Ангелы Меркель ХДС/ХСС.

Как сообщает «Европейская правда», анонс мероприятия был опубликован на Facebook-странице Христианско-демократического союза в четверг.

Мероприятие, организованное молодежной организацией двух политических партий «Junge Junion», запланировано 4 сентября в Ганновере.

Как отмечено в анонсе события, участие в мероприятии можно принять непосредственно или присоединиться онлайн.

«Сильные идеи и крепкие головы ждут тебя на арене предвыборной кампании Junge Union Deutschlands! Ты можешь быть там, когда Армин Лашет и Виталий Кличко выйдут на ринг поднимать ХДС 4 сентября в Ганновере», - говорится в анонсе, который сопровождается постером.

Виталий Кличко, бывший чемпион мира по боксу, много лет жил и тренировался в Германии. Он остается очень популярным среди немецких поклонников бокса.
ForUm

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