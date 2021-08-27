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Великобритания продолжит операцию по эвакуации людей из Афганистана, несмотря на двойной теракт в районе кабульского аэропорта в четверг.

Об этом заявил британский премьер-министр Борис Джонсон, сообщает «Европейская правда» со ссылкой на BBC.

Премьер-министр провел экстренное заседание Cobra после взрывов, после чего он пообещал, что Великобритания будет продолжать работать «изо всех сил» и до «последнего момента».

Джонсон признал, что эвакуировать всех людей, имеющих право добраться до Великобритании, будет невозможно. Однако, по его словам, Великобритания будет оказывать давление на талибов, чтобы те выпустили их.

Двойные взрывы в четверг произошли у ворот Abbey, где размещены американские и британские силы для помощи в эвакуации.

По данным Министерства обороны Великобритании, в результате взрывов жертв среди британских военных или правительственных служащих не было.

Напомним, в результате взрывов в столице Афганистана в течение 26 августа погибли 90 гражданских лиц, 13 американских морпехов, еще более 150 человек получили ранения.

 
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