Учебный год начнется с 1 сентября и будет проходить в обычном режиме. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В Киеве в здание секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека бросили бутылку с зажигательной смесью.

Ни один самолет, который должен был вывозить украинских граждан и иностранцев из Афганистана, не находится в чьем-либо плену, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

В Украине поставщики коммунальных услуг снова смогут отключать от услуг украинцев с долгами за коммунальные услуги.

Украинцы, которые не имеют гаджетов или доступа к интернету, смогут получить услуги в «Дии» в специально оборудованных местах Центрах предоставления административных услуг, сообщило Минцифры.

Вблизи аэропорта афганской столицы Кабула произошел взрыв.

Позже представитель Пентагона Джон Кирби подтвердил, что вблизи аэропорта Кабула произошел второй взрыв.

Четверо американских морских пехотинцев погибли при взрывах в аэропорту столицы Афганистана Кабула. Еще трое, по меньшей мере, пострадали.

На Львовской железной дороге продолжаются работы по ликвидации последствий схода вагонов грузового поезда Клепаров-Батево, перевозивших щебень и железную руду.

Днепропетровский окружной административный суд принял решение об отмене решения Днепропетровского областного совета за 2012 год, предусматривавшего предоставление русскому языку статуса регионального.

За сутки 25 августа 2021 в Украине зафиксирован 1581 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19.

Украинская пловчиха Елизавета Мерешко в квалификационном заплыве на 200 метров на Паралимпиаде в Токио установила мировой рекорд.