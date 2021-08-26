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Учебный год начнется с 1 сентября и будет проходить в обычном режиме. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время очередного заседания правительства 26 августа, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

«Сейчас страна находится на «зеленом» уровне эпидемической опасности, ситуация остается контролируемой. Это позволяет начать работу учебных заведений в обычном режиме. Обучение должно происходить с соблюдением простых противоэпидемических правил. Школы подготовлены и имеют все необходимое», - подчеркнул глава правительства.

В то же время премьер-министр подчеркнул, что важным условием работы, которая гарантирует безопасность учителя и ученика, - является вакцинация педагогов.

Шмыгаль призвал украинских педагогов не пренебрегать собственной безопасностью и делать прививки.
ForUm

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