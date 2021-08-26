Украинцы, которые не имеют гаджетов или доступа к интернету, смогут получить услуги в «Дии» в специально оборудованных местах Центрах предоставления административных услуг, сообщило Минцифры.
«В более 1000 ЦПАУ администраторы не только предоставляют госуслуги посетителям, но и учат пользоваться порталом Дия, консультируют и помогают получить услуги онлайн», - говорится в сообщении.
Это 612 ЦПАУ, 335 удаленных рабочих мест и 57 территориальных подразделений.
Какие преимущества специально оборудованных мест с доступом к порталу Дия?
- позволяют многим людям в будущем получать услуги самостоятельно;
- обеспечивают всех равным доступом к современным сервисам;
- уменьшают цифровой разрыв между представителями поколений и жителями различных населенных пунктов;
- экономят время администраторов и позволяют избежать очередей.
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