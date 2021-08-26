Украинцы, которые не имеют гаджетов или доступа к интернету, смогут получить услуги в «Дии» в специально оборудованных местах Центрах предоставления административных услуг, сообщило Минцифры.

«В более 1000 ЦПАУ администраторы не только предоставляют госуслуги посетителям, но и учат пользоваться порталом Дия, консультируют и помогают получить услуги онлайн», - говорится в сообщении.

Это 612 ЦПАУ, 335 удаленных рабочих мест и 57 территориальных подразделений.

Какие преимущества специально оборудованных мест с доступом к порталу Дия?