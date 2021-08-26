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На Львовской железной дороге продолжаются работы по ликвидации последствий схода вагонов грузового поезда Клепаров-Батево, перевозивших щебень и железную руду. Случай произошел 26 августа около 8:20 на станции Глинна-Навария на Львовщине, сообщили ForUm’у в пресс-службе УЗ.

В результате схода вагонов никто не пострадал. Повреждены вагоны, путевое полотно и несколько опор контактной сети. Для ликвидации последствий аварии на место происшествия оперативно прибыли специализированные подразделения регионального филиала «Львовская железная дорога»: восстановительные поезда со станций Львов и Стрый.

На месте происшествия работает специальная комиссия Укрзализныци, которая выясняет обстоятельства и причины схода вагонов. Техника и аварийно-восстановительные бригады работают над устранением последствий происшествия и восстановлением полноценного движения грузовых и пассажирских поездов этой участком. Сейчас движение поездов обеспечиваются парной колее.

Задерживаются в пути пассажирские поезда: №6 Херсон - Ужгород, №41 Днипро - Трускавец, №46 Лисичанск - Ужгород, №146 Ужгород - Львов и №807 Львов - Коломыя. Время опоздания поездов - от 50 мин. до 01:20.

Восстановление движения пассажирских поездов по нечетной колее на участке Глинна-Навария - Львов планируется в течение 24 часов, изменения маршрутов следования пассажирских поездов не планируются.
ForUm

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