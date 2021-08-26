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В Украине поставщики коммунальных услуг снова смогут отключать от услуг украинцев с долгами за коммунальные услуги.

Это стало возможно после внесения изменений в закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины, направленные на предотвращение возникновения и распространения коронавирусной болезни (COVID-19)», сообщает УНИАН.

Ранее на период действия карантина и 30 дней после него запрещалось начисление пени и наложение штрафных санкций за долги по оплате коммунальных услуг.

После внесения правок в закон данный запрет будет действовать только в регионах, где установлен красный уровень эпидемиологической опасности.

Согласно внесенным правкам, поставщики имеют право возобновить отключение через 30 дней после того, как регион выйдет из красной зоны карантина. Таким образом, коммунальные предприятия смогут отключать должников от газа, электроэнергии и других видов коммунальных услуг.
ForUm

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