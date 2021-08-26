За сутки 25 августа 2021 в Украине зафиксирован 1581 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы - 464 человека;
- летальных случаев - 45;
- выздоровели - 1269 человек.
За сутки протестировано:
- методом ПЦР - 23120 человек,
- методом ИФА - 7427 человек,
- экспресс-тестами - 21880 человек.
За все время пандемии в Украине:
- заболело - 2278171 человек;
- выздоровели - 2203429 человек;
- летальных случаев - 53 566;
- проведено ПЦР-тестов - 11880472.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (264), Донецкой (161), Одесской (119), Харьковской (105) и Луганской (93) областях.
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