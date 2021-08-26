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За сутки 25 августа 2021 в Украине зафиксирован 1581 новый подтвержденный случай коронавирусной болезни COVID-19, сообщила пресс-служба Минздрава.

Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы - 464 человека;
  • летальных случаев - 45;
  • выздоровели - 1269 человек.

За сутки протестировано:

  • методом ПЦР - 23120 человек,
  • методом ИФА - 7427 человек,
  • экспресс-тестами - 21880 человек.

За все время пандемии в Украине:

  • заболело - 2278171 человек;
  • выздоровели - 2203429 человек;
  • летальных случаев - 53 566;
  • проведено ПЦР-тестов - 11880472.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (264), Донецкой (161), Одесской (119), Харьковской (105) и Луганской (93) областях.
ForUm

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