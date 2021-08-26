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В Киеве в здание секретариата уполномоченного Верховной Рады по правам человека бросили бутылку с зажигательной смесью.

Об этом в Telegram сообщил омбудсмен Людмила Денисова

«Сегодня в 15-10 в здание секретариата Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека злоумышленник бросил бутылку с взрывной смесью, в результате чего повреждены двери помещения», – написал она.

По словам Денисовой, к счастью, никто из сотрудников и посетителей не пострадал.

«Благодаря слаженным действиям правоохранительных органов злоумышленника уже задержали. При нем обнаружены другие взрывчатые вещества. Продолжаются следственные действия. Выражаю искреннюю благодарность министру внутренних Украина Денису Монастырскому за оперативное реагирование на это нападение», – подчеркнула омбудсмен.

 
ForUm

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