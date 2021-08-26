Ни один самолет, который должен был вывозить украинских граждан и иностранцев из Афганистана, не находится в чьем-либо плену, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Были угрозы нашему самолету, но все эти проблемы мы решили. Ни один самолет, который должен вывозить украинских граждан или должен был вывозить украинских граждан и иностранцев, не находится в чьем-либо плену, под чьим-то контролем. Это был один из рабочих моментов, Евгений (Енин, заместитель министра иностранных дел Украины – ред.) о нем рассказал, журналисты его подхватили, раскрутили, но как такового захвата самолета нет», - сказал Кулеба на онлайн-брифинге, передает Интерфакс-Украина.