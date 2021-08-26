В приложении «Дия» появится раздел, где можно будет оставить заявление о согласии стать донором после смерти.

Об этом в интервью Укринформу сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По словам Ляшко, «с Министерством цифровой трансформации мы работаем над расширением кабинета гражданина в приложении «Дия». Там должен появиться раздел, в котором каждый, кто примет решение о наивысшем проявлении жертвенности, сможет при жизни оставить заявление о согласии стать донором после смерти. Это сложная работа, ведь информацию о таком заявлении никто не должен видеть, пока человек жив. Даже врачи».

В то же время, заявил глава Минздрава, информация «должна стать доступной, если этому человеку констатирована смерть мозга, и трансплант-координатор формирует карточку потенциального донора в ЕГИСТ (Единая государственная информсистема трансплантации)».

«Когда эти работы будут завершены, мы начнем информационную кампанию по популяризации донорства органов», - добавил министр.