также в разделеОбщество
В Украине смогут лишать дипломов бакалавра и магистра из-за плагиата 7
Украина готовит новый эвакуационный рейс из Кабула 8
СБУ сообщила о подозрении в госизмене топ-функционеру «Партии регионов» на Херсонщине 8
В МИД нет информации о пострадавших украинцах в результате взрыва в Кабуле 9
ГБР задержало руководителя Азово-Сивашского национального парка 9
Определен новый руководитель Госуправления делами 11
Одесский суд заблокировал попытку вернуть проспекту Небесной Сотни имя Жукова 11
В Украине разрешили отключать должников от коммунальных услуг 39
Шмыгаль рассказал, когда начнется новый учебный год 31
Из Украины выдворили хасида, устроившего драку в Умани 7
Кулеба прояснил ситуацию с якобы захватом самолета с украинцами в Афганистане 26
Дыхание осени: Ночью местами похолодает до +5С 10
«Дией» можно пользоваться без смартфонов и интернета 19
​Игорный бизнес РФ «отмывает» больше половины своих денег через украинский «Альпари Банк» и платежную систему Globalmoney 112
Синоптики рассказали, каким будет сентябрь 29
Призерша Олимпиады, подарившая квартиру тренеру, получит еще одну 39
Мальта признала украинские цифровые COVID-сертификаты 7
Суд отменил региональный статус русского языка в Днепропетровской области 20

В приложении «Дия» появится раздел, где можно будет оставить заявление о согласии стать донором после смерти.

Об этом в интервью Укринформу сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По словам Ляшко, «с Министерством цифровой трансформации мы работаем над расширением кабинета гражданина в приложении «Дия». Там должен появиться раздел, в котором каждый, кто примет решение о наивысшем проявлении жертвенности, сможет при жизни оставить заявление о согласии стать донором после смерти. Это сложная работа, ведь информацию о таком заявлении никто не должен видеть, пока человек жив. Даже врачи».

В то же время, заявил глава Минздрава, информация «должна стать доступной, если этому человеку констатирована смерть мозга, и трансплант-координатор формирует карточку потенциального донора в ЕГИСТ (Единая государственная информсистема трансплантации)».

«Когда эти работы будут завершены, мы начнем информационную кампанию по популяризации донорства органов», - добавил министр.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
3500 грн.
6
Теги