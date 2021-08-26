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Информация о пострадавших вследствие взрыва под аэропортом Кабула украинцах не поступала.

Об этом в Twitter сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко.

«Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поручил Посольству Украины в Таджикистане держать на особом контроле ситуацию в связи со взрывом вблизи аэропорта Кабула. Информация о наличии пострадавших украинцев пока не поступала», - отметил Николенко.

Ранее сообщалось, что вблизи аэропорта афганской столицы Кабула произошел взрыв.

По предварительным данным, взрыв устроил смертник террористической группировки «Исламское государство».

Официальный представитель «Талибана» заявил, что по меньшей мере 13 человек погибли в результате взрыва возле аэропорта Кабула.

Взрыв произошел у ворот, где в последние дни размещались британские военные. Это были одни из трех ворот, которые были закрыты из-за предупреждения о террористической угрозе.

 

 
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