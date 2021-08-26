Следователи теруправления ГБР Мелитополя задержали руководителя Азово-Сивашского национального природного паркп - действующего депутата Мелитопольского городского совета, который за деньги позволял туристам отклоняться от туристических маршрутов в заповедной зоне. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе бюро.
Кроме официальных платежей за автомобильные экскурсии по острову Бирючий, чиновник систематически брал с туристов дополнительные деньги, за которые они «свободно» передвигались заповедной территорией.
Руководителя Нацпарка задержали во время получения очередной части платы прямо в служебном кабинете.
В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, в том числе обыски.
Решается вопрос сообщение чиновнику о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды (ч. 3 ст. 368 УК Украины).
Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с конфискацией имущества.
Процессуальное руководство осуществляет Херсонская областная прокуратура, оперативное сопровождение - Нацполиция.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время