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Министерство здравоохранения Японии заявило в четверг, что получило сообщения от нескольких СМИ, что в произведенных в Испании вакцинах Moderna Inc. против COVID-19 были обнаружены инородные примеси. Об этом в четверг сообщило агентство Kyodo, передает Интерфакс.

Сообщения о примесях поступили из восьми центров вакцинации в пяти префектурах-Айти, Гифу, Ибараки, Сайтама и Токио. Инородные вещества были обнаружены в 39 флаконах. Японский производитель лекарств Takeda Pharmaceutical Co., который отвечает за продажи и распространение вакцины Moderna в стране, заявил, что в качестве меры предосторожности приостанавливает использование около 1,63 миллиона доз.

По данным министерства, компания Moderna пообещала начать расследование по этому вопросу. Takeda Pharmaceutical Co. прзвала медицинские учреждения и другие организации не использовать вакцины Moderna.

Напомним, Минздрав Украины ведет переговоры с американской компанией Moderna относительно регистрации вакцины от COVID-19 в Украине.
ForUm

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