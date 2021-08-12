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Министерство здравоохранения Украины ведет переговоры с американской компанией Moderna относительно регистрации вакцины от COVID-19 в Украине, сообщили агентству Интерфакс-Украина в пресс-службе ведомства.

«Для регистрации препарата производитель вакцины должен обратиться к госрегулятору с соответствующим заявлением о государственной регистрации. Такая норма действует не только в Украине, но и в странах ЕС, США и во время переквалификации препарата Всемирной организацией здравоохранения. Министерство ведет переговоры с производителем, чтобы эта вакцина была зарегистрирована в Украине», - говорится в сообщении.

В Минздраве подчеркнули, что согласно действующему законодательству можно использовать незарегистрированные препараты в случае чрезвычайной ситуации.

«Учитывая, что вакцина была разрешена к экстренному применению регуляторами ВОЗ, США и Европы, министерство приняло решение в случае получения этого препарата в качестве гуманитарной помощи разрешить вакцинацию ним против COVID-19 в Украине. Согласно действующему законодательству, мы имеем право использовать незарегистрированные в Украине лекарства в случае чрезвычайной ситуации», - подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, согласно сообщению, в Украине функционирует мощная гармонизированная с международными стандартами система фармаконадзора. Осуществление фармаконадзора за безопасностью вакцин против COVID-19 в Украине регулируется порядком фармаконадзора, дорожной картой по вакцинации и порядком назначения и применения лексредств для лечения COVID-19, утвержденным приказом Минздрава от 30 июня 2020 года № 1482.

Напомним, в Киеве женщина умерла от коронавирусной болезни после прививки первой дозой препаратом Moderna, который до сих пор не зарегистрировали в Украине
ForUm

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