Бронзовый призер Олимпиады в Токио борец Ирина Коляденко, которая отдала подаренную властями области квартиру своему тренеру, будет иметь собственное жилье, которое дадут власти Ирпеня.
Об этом сообщает «5 канал».
Вчера утром Коляденко опубликовала пост, что дарит квартиру тренеру, а через несколько часов ей позвонили из горсовета Ирпеня и сообщили, что дарят ей квартиру.
«Решили нашим городом, нашими предпринимателями вручить еще одну квартиру нашей Коляденко и показать пример другим громадам», - подчеркнул городской голова Ирпеня Александр Маркушин.
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