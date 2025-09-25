Відома спортсменка опинилась в епіцентрі скандалу

Провідна французька біатлоністка, срібна призерка Олімпіади-2022 та чемпіонка світу Жулья Сімон опинилася в центрі гучного скандалу, пов'язаного із шахрайством. Її звинувачують у використанні банківської картки своєї товаришки по команді для онлайн-покупки. Справа набула нового розвитку – її передали до кримінального суду.

Звинувачення у шахрайстві

Як повідомляє видання Le Dauphine, Жулья Сімон нібито використала банківську картку Жюстін Брезаз-Буше для придбання камери GoPro в інтернеті. Інцидент стався ще у серпні 2022 року під час фестивалю Blink у Норвегії.

Сума онлайн-покупки становила від 1000 до 2000 євро. Цікаво, що це не єдиний випадок: Сімон "пришивають" ще один подібний інцидент із шахрайством. Сама біатлоністка свою провину заперечувала, запевняючи, що не робила цього онлайн-замовлення, хоча воно й було записане на її ім'я.

Попередні розгляди та новий поворот

Ще минулого року італійське видання La Stampa повідомляло про те, що Сімон визнавали винною у справі щодо шахрайства з карткою колеги.

У 2023 році Жулью Сімон вже брали під варту після скарги від Брезаз-Буше, але за кілька годин відпустили. Незважаючи на це, спортсменка продовжила виступи на Кубку світу.

Після закінчення біатлонного сезону справу було розглянуто, і Сімон визнали винною. Суд тоді зобов'язав її виплатити Брезаз-Буше компенсацію у розмірі 2 тисяч євро. При цьому Сімон вдалося уникнути більш суворого покарання – позбавлення волі на 5 років та штрафу у 375 тисяч євро.

Тепер справа набула нового офіційного повороту: матеріали щодо Жульї Сімон передали до кримінального суду Альбервіля.

Довідка: Хто така Жулья Сімон?

Жулья Сімон – одна з лідерок французької збірної з біатлону.

Є чемпіонкою світу та призеркою чемпіонату Європи.

У 2022 році виборола срібну медаль на зимових Олімпійських іграх у Пекіні.

Багаторазова переможниця та призерка етапів Кубка світу як в особистих дисциплінах, так і в естафетах.

