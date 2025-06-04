Ярослава Магучіх показала себе в романтичному літньому образі

23-річна українка Ярослава Магучіх не лише найкраща у світі стрибунка у висоту, а й просто молода гарна дівчина (або впенена у собі молода успішна жінка - інтерпретацію обирайте самі), що вона вкотре показала, з'явившись у Instagram у легкому літньому луці.

Як коментує РБК-Україна, для літнього образу спортсменка обрала кроп-топ із довгими рукавами та V-подібним вирізом. Попереду є зав'язка, що створює ефект складання або драпірування, і рюші внизу. Об'ємні рукави трохи зібрані на зап'ястях.

Спідниця виконана з такого ж матеріалу, що верх. Вона має цікавий дизайн з рюшами, що надає їй грайливий та жіночний вигляд.

Доповнити літній образ Магучіх вирішила сонцезахисними окулярами зі світлою оправою. Також вона тримає у руках невелику сумочку.

Довге волосся спортсменка трохи підкрутила і доповнила природним макіяжем.

Квітковий принт став трендом літа-2025, пише видання, оскільки після кількох років глобальних криз мода прагне легкості, позитиву та візуальної терапії. Квіткові мотиви – це емоційна віддушина, натяк на оновлення, весну та життя.

Від великих тропічних бутонів до дрібної "маргаритки" - квіти підходять усім. Їх можна носити і вдень та ввечері, комбінуючи з денімом, шовком або навіть діловими костюмами.

В моду знову входять сукні з квітковим принтом, майки з трояндами, що обтягують, топи з гіпюрними пелюстками. Це ностальгія у новому прочитанні.

Сучасні інтерпретації квіткового принту - це вже не лише "мила дівчинка", а й упевнена, смілива жінка. Квіти стали символом жіночої сили, гнучкості та незламності.