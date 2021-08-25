Бронзовая призерка Олимпиады в Токио по вольной борьбе Ирина Коляденко отдала подаренную за победу квартиру своему тренеру Владимиру Яременко.

«Сегодня я держу право собственности на однокомнатную квартиру на 41 м. кв. И уже завтра я могла начать ремонтные работы. Но... но за всеми моими победами стоит еще один человек. Это мой тренер, с которым я работаю на протяжении восьми лет, который меня не только тренирует, но и всегда был рядом на протяжении всего времени. Да, было нелегко. Ну, чтобы вы понимали, было такое время, что он мне покупал одежду. Его маленькая дочь Татьяна и его жена не видят его месяцами, потому что он постоянно со мной на сборах. Находил средства, чтобы поддержать меня в первую очередь. Не имея своего собственного жилья! Я очень ценю весь вклад своего тренера в меня. Я понимаю, на какие жертвы он шел ради этой победы. И хотя в нашей стране, к сожалению, тренеров оставляют без внимания, но я все же хочу сказать своему тренеру спасибо! И отдать подаренную мне квартиру заслуженному тренеру Украины Владимиру Васильевичу Яременко. Вы ее заслужили! А я продолжаю мечтать и работать над воплощением своей мечты. А Вы мне как всегда поможете», - написала она в Facebook.

Ключи от квартиры в Ирпене 24 августа Коляденко вручил глава Киевской ОГА Василий Володин.

22-летняя спортсменка завоевала бронзовую медаль в вольной борьбе на Олимпийских играх-2020 в Токио.