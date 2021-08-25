23 августа заместитель министра иностранных дел Украины (CDTO) Дмитрий Сеник и министр иностранных дел Ирландии Саймон Коуэн торжественно открыли помещение Посольства Ирландии в Украине. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе МИД.

Участники торжественной церемонии отметили, что начало первой в истории дипломатической миссии Ирландии в Киеве позволит вывести двусторонние отношения на качественно новый уровень.

«Открытие посольства Ирландии в Киеве создает дополнительные возможности для развития торгового сотрудничества между нашими странами и, несомненно, будет способствовать активизации двустороннего взаимодействия во многих отраслях, в частности ІТ-секторе, в сфере инвестиций и образования», - отметил Дмитрий Сеник.

Он также привлек внимание к успешной деятельности ирландских компаний CRH и Ryanair в Украине и выразил надежду на дальнейшее расширение взаимодействия бизнеса двух стран.

Министр иностранных дел Ирландии Саймон Коуэн отметил, что открытие посольства в Киеве является важной вехой в развитии двустороннего сотрудничества и является частью Стратегии #GlobalIreland по расширению присутствия Ирландии в мире.

Справка: Дипломатические отношения между Украиной и Ирландией установлены 1 апреля 1992 года. Посольство Украины в Ирландии открыто в августе 2003 года.

19 августа 2021 посол Ирландии в Украине с резиденцией в Киеве Тересе Гили вручила верительные грамоты президенту Украины Владимиру Зеленскому (до этого времени посол Ирландии в Чехии был аккредитован в Украине по совместительству). Официальное открытие Посольства Ирландии в Киеве состоялось 23 августа 2021 во время визита министра иностранных дел Ирландии Саймона Ковени в Украину для участия в инаугурационном саммите Крымской платформы.

По данным Госстата Украины, общий объем торговли товарами и услугами между Украиной и Ирландией в 2020 году составил 677 млн ​​долл. США (0,8% от общего объема торговли товарами и услугами Украины со странами-членами ЕС).

Основные отрасли торговой и экономического сотрудничества: сельское хозяйство, фармацевтика, пищевая промышленность и продукты питания, приборостроение и тому подобное. В сфере услуг основные объемы торговли составляют транспортные, компьютерные и телекоммуникационные услуги.