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В Ирландии вакцинировано 90% детей старше 16 лет, что делает ее страной с самой высокой долей вакцинации среди всех членов Евросоюза.

Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Euractiv.

Данные Европейского центра по контролю за заболеваниями показывают, что за Ирландией следуют Мальта, Дания и Португалия.

Премьер-министр Мишель Мартин поблагодарил общественность и тех, кто участвовал в развертывании вакцины, а глава службы здравоохранения Ирландии поблагодарил молодых людей, в частности, за их реакцию на программу вакцинации.

Правительство назначило 22 октября датой большинства ограничений и поставило дату в зависимость от превышения 90-процентного порога. На этой неделе ожидается, что многие ирландцы начнут поэтапное возвращение на свои рабочие места после 18 месяцев карантина.

С понедельника также отменяются ограничения на занятия в помещении и на массовые мероприятия на открытом воздухе.

 
ForUm

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