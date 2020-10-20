Ирландское правительство приняло решение вернуть беспрецедентные ограничения для противодействия пандемии COVID-19 на всей территории страны, которые почти идентичны с имевшими место мерами весной нынешнего года во время «первой волны» коронавируса. Как сообщает Укринформ со ссылкой на BBC.

Новый жесткий локдаун вступает в силу с полуночи 21 октября и предварительно объявляется на 6 недель, но правительство все же планирует пересмотреть ограничения спустя 4 недели.

Эти меры предусматривают целый ряд ограничений.

Магазины, которые не продают товары первой необходимости, а также парикмахерские должны будут прекратить работу. Рестораны смогут продавать блюда только на вынос. В то же время промышленные предприятия продолжат работу. Также не будут закрывать школы и детские сады. Людей просят не выходить из дома без насущной необходимости.

Компании должны перевести работников на дистанционную работу, если это позволяет их сфера деятельности.

Выходить из дома для занятий спортом будет разрешено не дальше, чем в пределах 5 км от дома. Далекие путешествия возможны только для работы и по другим безотлагательным причинам, а нарушения будут наказываться штрафами.

Частные собрания в домах или садах запрещены. Приходить в гости можно только для помощи близким или выражения соболезнований в случае особых обстоятельств в семье. Домохозяйствам, где только один взрослый, разрешают кооперироваться с одним другим взрослым для взаимной помощи.

Встречи с людьми, не проживающими вместе, возможны только на улице, если там вместе находятся члены не более двух домохозяйств, и если это не дальше 5 км от их дома.

Частные события, предусматривающие гостей, возможны только для особых событий, таких как свадьба и похороны, - с участием не больше 25 и 10 человек соответственно.

Также будут проводиться профессиональные спортивные мероприятия.

Следует отметить, что в Ирландии количество заражений коронавирусом начало расти с начала октября и уже достигло наибольших показателей времен весенней «первой волны» - около 1200 новых случаев ежедневно.

До сих пор строжайшие ограничения ввел лишь британский регион Уэльс. Тамошние мероприятия включают закрытие второстепенных предприятий розничной торговли, заведений отдыха и гостиничного бизнеса, ресторанов и баров.

Таким образом Ирландия стала первой европейской страной, которая осенью вернулась к жестким карантинным практикам образца весны 2020 года.