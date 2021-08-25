Служба безопасности Украины разоблачила схему незаконной добычи базальта в промышленных масштабах, сообщает пресс-центр СБУ.

Подпольные карьеры были обустроены на территории Ривненской области. Дельцы грузовиками вывозили горные породы с месторождений для сбыта на черном рынке.

По предварительной оценке экспертов, противоправная деятельность злоумышленников нанесла государству ущерб на более чем 70 млн грн. Устанавливается размер ущерба нанесенный окружающей среде.

Установлено, что нелегальный бизнес организовали двое руководителей местной коммерческой структуры. Без разрешения на специальное недропользование дельцы наладили подпольный добыча базальта на одном из гранитных месторождений в Костопольском районе.

Горные породы они скрыто сбывали представителям аффилированных предприятий, а незаконно полученные доходы легализовали через сеть подконтрольных фирм.

Во время обысков по местам незаконного промысла и проживание организаторов схемы, а также по юридическим адресам их коммерческой структуры, правоохранители обнаружили:

компьютерную технику, бухгалтерскую документацию и черновые записи с доказательствами сделок;

7 транспортных средств и оборудовани6 для добычи горных пород;

большие суммы наличности, вероятно полученные преступным путем;

гранату Ф-1 с запалом;

более 300 боевых патронов калибра 5,45 мм;

незарегистрированное стрелковое оружие.

Полученные средства поражения направлены на экспертизу.

В рамках уголовного производства по ч. 2 ст. 240 (нарушение правил охраны или использования недр), ч. 2 ст. 209 (легализация доходов, полученных преступным путем) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления всех обстоятельств противоправной деятельности и привлечения к ответственности лиц, причастных к ней.